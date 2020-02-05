Москва, , 05:26 — REGNUM Второй самолет ВКС России, на борту которого находятся эвакуированные из китайского Уханя российские граждане, приземлился на аэродроме Восточного военного округа для дозаправки, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Отмечается, что после дозаправки самолет направится в Тюменскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее через пограничные пункты пропуска в Приморском крае в Россию из Китая вернулись еще 25 граждан страны. Отмечалось, что российские граждане могут въехать на территорию России через три пункта пропуска, расположенные в Приморье: Полтавка, Пограничный, Краскино.

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