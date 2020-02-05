Курган, , 05:16 — REGNUM В Курганской области снизилось число отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

За 2019 год численность отбывающих наказание в исправительных колониях Зауралья, а также заключенных под стражу уменьшилась на 8% и составила 4 434 человек. На 7% уменьшилось число условно осужденных и приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Их численность составила 4 123 человека.

Снижение количества осужденных связано с либерализацией уголовно-исполнительной политики государства, отмечают в ведомстве.