Киев, , 04:55 — REGNUM Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики. Об этом 4 февраля заявили в организации «Украинский центр общественных данных».

Эксперты центра решили проверить, насколько половозрастная структура населения, представленная министром, коррелирует с официальными данными. Выяснилось, что почти со 100-процентной точностью сгенерированные с применением коэффициента 0,888 данные совпадают с представленными Дубилетом.

Таким образом, в украинском центре сделали вывод, что министр и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2020 года Дубилет представил результаты пробной переписи, согласной которой численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 млн и составляет 37 млн человек.