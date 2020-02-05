Хайнань, Китай, , 05:03 — REGNUM 80 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в островной провинции Хайнань (КНР). За минувшие сутки к выявленным ранее добавились 8 пациентов. Практически все заболевшие — приезжие из города Ухань.

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По данным официального русскоязычного туристического портала провинции Хайнань Хайнань Лайф, 5 пациентов в регионе уже выписаны из больниц, у них диагностировано полное выздоровление.

Как сообщало ИА REGNUM, полное выздоровление диагностировано у 892 человек, заразившихся коронавирусом в Китае. За истекшие сутки статистику надежды пополнили еще 262 пациента.