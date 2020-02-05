Москва, , 04:54 — REGNUM Решение признать виновным 44-летнего Нурлана Муратова обвиняемого в убийстве полицейского в московском метро в 2018 году, приняла коллегия присяжных Московского городского суда, 4 февраля сообщает агентство правовой и судебной информации.

Следующее заседание суда назначено на 6 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2018 года в подсобке на станции метро «Курская» было найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением. По версии правоохранительных органов, обвиняемый был остановлен полицейским для проверки документов, а после они прошли в подсобное помещение для составления протокола.

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