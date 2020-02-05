Тернейский район, Приморский край, , 05:06 — REGNUM В село Малая Кема Тернейского района Приморья теперь можно быстро и комфортно добраться на вертолёте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Малая Кема получила прямое авиасообщение с районным центром: теперь местные жители за 20 минут могут долететь до Тернея. Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья, новый маршрут появился в результате корректировки рейса Терней — Агзу после обращений жителей села к губернатору края Олегу Кожемяко.

«Время в пути от Малой Кемы до Тернея составит 20 минут, на автомобиле это расстояние занимает 2,5 часа. Вертолет будет летать по вторникам, стоимость билета в одну сторону — 540 рублей», — рассказали в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между городами Сыктывкар и Воркута будет восстановлено в ближайшее время.