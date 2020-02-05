Владивосток, , 05:06 — REGNUM Во вторник, 4 февраля, через пограничные пункты пропуска, расположенные в Приморье, в Россию вернулись ещё 25 россиян, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В краевом агентстве международного сотрудничества пояснили, что граждане России по-прежнему могут воспользоваться возможностью въехать на территорию нашего государства через три пункта пропуска, расположенные в Приморье: Полтавка, Пограничный, Краскино. Эвакуация начинается ежедневно в 10.00 по китайскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 5 февраля всего от коронавируса в Китае умерли 491 человек и заболели более 23,6 тысяч человек.