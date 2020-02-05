Пекин, , 04:40 — REGNUM В китайской провинции Хубэй, являющейся эпицентром нового коронавируса зафиксировано 3156 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 5 февраля Хубэйская комиссия здравоохранения.

Всего в регионе выявлено 65 новых смертей от опасного вируса. В городе Ухань выявлено 1967 новых случаев заражения и 49 новых смертей. В городах Сяогань, Хуанган, Хуанши, Сяоян и Цзинчжоу известно о 342, 223, 104, 103 и 100 новых заболевших соответственно. В общей сложности 125 пациентов были выписаны из больниц провинции за прошедшие сутки.

Отметим, что в настоящее время в провинции Хубэй насчитывается 16 678 случаев заболевания новым коронавирусом, среди которых 479 смертельных случая и 2520 тяжелых или критических случаев. Всего за все время 520 человек были выписаны из больниц региона по факту выздоровления.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае продолжает падать число подозрений на заболевание коронавирусом