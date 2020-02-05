Пекин, , 04:33 — REGNUM В Китае уже второй день к ряду падает число пациентов с подозрением на заболевание новым коронавирусом, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, за 4 февраля было выявлено 3971 случай подозрения на коронавирус во всех регионах Поднебесной уровня провинции. При этом за 3 февраля было выявлено 5072 таких случая, а за 2 февраля и вовсе — 5173 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае число заразившихся новым коронавирусом достигло 24 324 человек. Число смертей достигло 490. Китайские эксперты прогнозируют начало спада эпидемии к середине февраля.

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