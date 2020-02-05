Пекин, , 04:21 — REGNUM Расширенную статистику о ситуации вокруг эпидемии коронавируса в Китае представило 5 февраля Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Все 65 новых смертей от коронавируса зафиксированы в эпицентре эпидемии — провинции Хубэй. За прошедшие сутки также выросло и число заразившихся на 3887 человек. Еще 3971 человек находятся под подозрением на заражение. Резко ухудшилось за это время состояние 431 человека, еще 262 человека были выписаны из госпиталей после излечения.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Китае достигло 24 324, в то время как количество смертей приблизилось к 490. В комиссии добавили, что 3219 пациентов продолжают оставаться в тяжелом состоянии. Всего же выздоровели уже 892 человека.

В общей сложности 252 154 человека, находившихся в тесном контакте с зараженными, в настоящее время находятся под наблюдением медиков. Из них 18 457 человек были отправлены домой. Всего 18 случаев заражения подтверждено в Гонконге, включая одну смерть, десть — в Макао и 11 — на Тайване.

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