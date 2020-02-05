Пекин, , 04:14 — REGNUM Свежей статистикой выздоровевших пациентов поделилась Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает 5 февраля агентство Синьхуа.

Согласно актуальным на 5 февраля данным, за прошедшие сутки в Китае 262 пациента были выписаны по факту выздоровления из больниц. В их крови следов вируса не обнаружено. Из них 125 человек — жители провинции Хубэй. Таким образом общее число выздоровевших по Китаю достигло 892 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего 490 человек умерло в Китае из-за нового коронавируса, а количество заразившихся достигло 24 324 человек. Случаи заражения выявлены во всех без исключения регионах Китая, включая Тибет, Гонконг и Макао.

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