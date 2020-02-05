Москва, , 04:05 — REGNUM Обычное пиво содержит больше токсичных веществ, чем другие алкогольные напитки, сообщил 4 февраля врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский в эфире «Вечерней Москвы».

Самыми вредными в пиве он назвал не алкоголь, а «крайне неполезные для здоровья человека» соединения, в том числе содержащие кобальт. Этот металл, по мнению врача, является кардиотоксичным.

«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — предостерег Покровский.

Наименее опасным для здоровья человека врача назвал красное сухое вино.

Ранее социологи установили, что пиво является самым популярным в России алкогольным напитком.

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