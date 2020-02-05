Ухань, Китай, , 04:01 — REGNUM Дисциплинарная инспекция КНР усилила надзор и ужесточила меры в отношение неквалифицированных и халатных чиновников, не справляющихся с контролем и борьбой с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Как уже сообщалось ранее, был снят с должности чиновник из провинции Хубэй Чжан Цинь, который стоял в руководстве местного отделения Организации Красного Креста Китая (ОККК). Основная претензия ко всем чиновникам — это неверное поведение, принятие ошибочных решений, несвоевременное реагирование и халатность в отношение дела профилактики коронавируса, сбора и распределения средств на борьбу с эпидемией.

Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической парии Китая, которое состоялось 3 февраля потребовал решительного противодействия бюрократизму и формализму в профилактической работе и борьбе с эпидемией.

Вслед за упомянутым выше Чжан Цинем, серьезные внушения и административные наказания понесли член ведущей партийной группы ОККК Чэнь Бо, директор хубэйского отделения Компартии Китая при ОККК Гоа Цинь, а также заместитель главы Уханьского муниципального бюро статистики. Последний был уволен за серьезные нарушения.

Директор Уханьской муниципальной комиссии развития и реформы и глава Уханьского муниципального бюро статистики Мэн Укан, а также заместитель директора муниципального управления Уханя получили внушение.

Санкциям подверглись и другие чиновники общим числом более 337 человек сразу после проведения инспекции в городе Хуанган провинции Хубэй. Этот город оказался одним из самых неподготовленных к эпидемии.

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