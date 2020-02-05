Москва, , 03:42 — REGNUM Отказ в переносе своего номера к другому сотовому оператору получает каждый второй житель России, обратившийся с соответствующим заявлением. Об этом говорится отчёте Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС).

Услуга переноса номера (MNP) предоставляется российскими операторами с начала 2014 года. За шесть лет абоненты обращались с заявлениями 32,5 млн раз, при этом одобрение было получено только в 15,1 млн случаев.

Как выяснили «Известия», причина отказа может быть связана с тем, что SIM-карта пользователя оформлена на другого человека. Еще одним основанием для отказа может быть стремление компании-оператора сохранить клиента.

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