Магадан, Магаданская область, , 05:05 — REGNUM Закрытие границы с Китаем стало отражаться и на поставках овощей и фруктов — основной продукции для жителей Колымы, которую можно было приобрести по доступной цене.

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В областном минсельхозе уверяют, что ситуация стабильна, дефицита продуктов не ожидается, а в случае его наступления, власти готовы будут финансово помогать оптовикам, пишет MagadanMedia.

Другого мнения придерживаются крупные торговые сети, которые уже в ближайшие дни прогнозируют пропажу с прилавков капусты и болгарского перца.

«Запасов китайских овощей и фруктов хватит на 15−20 дней. Замещать продукцию особо нечем: основной поставщик болгарского перца — Китай, европейский очень дорогой. Он будет, конечно, в продаже, но это будет совсем другая цена и объемы», — рассказали в торговой сети «Мега24».

Собеседники отмечают, что урожай местной капусты был плохой и она практически вся закончилась, а с центральных районов России капуста просто не доходит. Свекла, морковь и картофель в наличии имеется.

«Дешевые китайские помидоры и огурцы также закончатся. Помело пропадет. Привезти из Египта — цены будут отличаться в разы. Ассортимент достаточный и других производителей. Для этих позиций цены не изменятся, просто не будет большой части продукции по низким ценам», — сообщили в «Мега24».

Как сообщало ИА REGNUM, пограничные пункты пропуска в Приморье начали пропускать из Китая в Россию фуры с дешевыми овощами.