Пекин, , 03:40 — REGNUM По данным на утро 5 февраля число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превышает 24,3 тысячи человек, умерли от него 490 человек. Об этом 5 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 5 февраля всего от коронавируса в Китае умерли 491 человек (с учётом одного случая в Гонконге) и заболели более 23,6 тысяч человек.

По информации портала «Ванъи» к настоящему времени в Китае справились с коронавирусом и выздоровели 846 человек.

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