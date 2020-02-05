Пекин, , 03:37 — REGNUM Число заболевших новым коронавирусом в Китае выросло на 3887 человек, сообщили 5 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

По подтвержденным данным, за 4 февраля еще 65 человек скончались от эпидемии нового коронавируса в Китае. Новые случаи болезни зафиксированы во всех регионах Китая уровня провинции, коих насчитывается 31.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 4 февраля в Китае было зафиксировано в общей сложности 20 438 заболевших новым коронавирусом.

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