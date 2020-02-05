Магадан, Магаданская область, , 05:05 — REGNUM В течение ближайшего времени ряд посёлков Колымы получит устойчивую сотовую связь и высокоскоростной интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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В правительстве области прошло совещание, на котором обсуждались вопросы цифровизации территории. Директор Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Рытников рассказал, что спутниковые ресурсы по своим характеристикам не способны обеспечить требуемую устойчивость связи, в частности, во время сеансов телемедицины, пишет .

«Оптоволокно будет проложено в посёлки Оротукан, Талая и Атка в первом полугодии 2020-го, до конца 2020 года — в Омсукчан, в начале 2021 годов — в Сеймчан. После проведения работ по прокладке ВОЛС органы государственной власти, госзаказчики и жители городских округов получат доступ к расширенным возможностям мобильных сервисов», — рассказал Александр Рытиков.

Как сообщало ИА REGNUM, более 200 социальных объектов будут подключены к интернету в Брянской области.