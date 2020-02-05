Ухань, Китай, , 03:25 — REGNUM Власти города Хубэй провинции Ухань, эпицентре эпидемии нового коронавируса в Китае, используют вертолеты для своевременной доставки экстренных поставок в рамках борьбы с эпидемией, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

В провинции используется пять вертолетов и два самолета для транспортировки экстренных материалов, сообщил вице-губернатор провинции Цао Гуанцзин во время пресс-конференции. Одиннадцать рейсов уже было осуществлено вертолетами для доставки защитных средств госпиталям и медицинскому персоналу, а также в труднодоступные районы.

В то же самое время в Хубэе имеется пять станций передачи в городах Ухань и Сянъян для обеспечения надежности и бесперебойности поставок материалов. По данным на 3 февраля в провинции Хубэй использовалось более 43,5 тыс. транспортных средств для доставки товаров первой необходимости и лекарственных средств.