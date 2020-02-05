Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Соединенные Штаты организуют несколько авиарейсов в Китай для вывоза своих граждан, сообщает пресс-служба посольства США в КНР.

«Госдепартамент может организовать для граждан США дополнительные авиарейсы на условиях возмещения расходов для эвакуации из аэропорта Уханя 6 февраля 2020 года», — говорится в заявлении.

При этом американские власти позволят вылететь в США и членам семей, не имеющим гражданства. Однако дипломаты не исключают, что власти Китая могут отказать в посадке на рейс при подозрениях на заражение коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай согласился принять экспертов из США в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Отмечается, что эксперты в составе миссии ВОЗ будут заниматься исследованием нового заболевания.

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