Роквилл, США, , 03:17 — REGNUM Сооснователь одной из самых успешных игровых студий Rockstar Games Дэн Хаузер вскоре покинет компанию. Об этом 5 февраля сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1224818065810116608

С соответствующим заявлением выступила материнская компания-издатель Take-Two Interactive. В заявлении сообщается, что Хаузер покинет свой пост после продолжительного перерыва в работе, который начался «весной 2019 года». Его последним рабочим днём станет 11 марта 2020 года.

Представитель Rockstar отметил, что брат Дэна Хаузера — Сэм Хаузер остается на своей должности и будет выполнять в компании ту же роль, что и раньше. Ожидается, что больше информации о сложившейся ситуации Take-Two Interactive выдаст в четверг, 6 февраля 2020 года, во время презентации квартального отчета.

Напомним, Дэн и Сэм Хаузеры основали компанию Rockstar Games в 1998 году. Дэн Хаузер не только выступал в качестве продюсера при реализации её проектов, но и был ведущим сценаристом в таких играх, как Bully, Red Dead Redemption, Max Payne 3 и серии Grand Theft Auto (GTA).

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