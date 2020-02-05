Сан-Франциско, США, , 03:10 — REGNUM Социальная сеть Twitter будет препятствовать распространению недостоверной информации и манипуляциям с данными, сообщили 3 февраля в пресс-службе компании.

Фильтры соцсети будут настроены на отсев записей, которые «были сфабрикованы и подвергнуты манипуляции» или созданы для обмана пользователей. Такие записи будут помечаться специальным маркером.

В качестве примеров недостоверной информации в Twitter назвали «угрозы физической безопасности человека или группы людей», «риск массового насилия или массовых гражданских беспорядков» и подобные им.

На недостоверность сведений смогут жаловаться и пользователи соцсети. Ранее в Twitter сообщали об упрощении процесса подачи жалоб на дезинформацию о выборах в США.

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