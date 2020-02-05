Ухань, Китай, , 03:07 — REGNUM В столице провинции Хубэй городе Ухане, где произошла вспышка нового коронавируса в Китае, будет построено еще восемь госпиталей на базе существующих помещений гимназий, выставочных и спортивных центров, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Ухань начал переоборудовать имеющиеся общественные здания в госпитали с 3400 коек еще 3 февраля. В настоящее время уже 11 площадок было превращено во временные госпитали общим количеством мест более 10 тыс. Ожидается, что все работы будут завершены уже к 5 февраля.

Все эти госпитали размещены в различных районах города и будут принимать пациентов с умеренными симптомами коронавируса. Ранее в городе было начато строительство двух временных госпиталей «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань» общим количеством мест более 2600. Строительство первого уже завершено.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мечи на орала»: власти Уханя переоборудуют выставочные центры в госпитали