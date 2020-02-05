Оттава, , 03:08 — REGNUM У пятого жителя Канады — 50-летней женщины — был обнаружен коронавирус. Об этом 4 февраля сообщает телеканал СTV.

По данным, предоставленным представителем министерства здравоохранения провинции Британская Колумбия Бонни Хенри, врачи обнаружили инфекцию у 50-летней женщины, которая вернулась из китайского Уханя до прекращения с ним авиасообщений. Самочувствие гражданки Канады два дня назад значительно ухудшилось и теперь диагноз местных врачей должны подтвердить специалисты Национальной лаборатории Канады.

Ранее именно среди посещавших Ухань были выявлены заболевшие граждане Канады. Трое — в Онтарио и один — Британской Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Канады поместило всех эвакуированных из китайского Уханя канадцев в карантин, который продлится две недели.

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