Токио, , 03:02 — REGNUM Не менее чем у десяти пассажиров круизного лайнера, поставленного на карантин в японском порту Йокогама, был выявлен коронавирус нового типа, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в минздраве Японии.

Сообщается, что факт заражения выявили анализы, которые 4 февраля сдавали все 3700 человек, находившихся на борту судна. Официальные результаты проверки пока не опубликованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля круизный лайнер был поставлен на карантин в порту Йокогама в Японии. На борту судна находятся около 3700 человек, все они проходят проверку на возможное заражение коронавирусом нового типа.

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