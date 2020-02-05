Анадырь, , 05:04 — REGNUM В ночь на 4 февраля спасатели освободили из снежного плена три автомобиля, которые двигались из посёлка Угольные копи в Анадырь через Анадырский лиман по необорудованной переправе и застряли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Анадырского района.

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Информация о происшествии поступила в единую диспетчерскую службу в 2 часа ночи. Как оказалось, в трёх машинах находилось 7 человек.

«Так как дорога официально не открыта, для оперативного решения проблемы пришлось привлечь вездеходную технику противопожарной службы округа. Спасатели спустя три часа вызволили автомобили с пассажирами и сопроводили их в Анадырь», — говорится в сообщении пресс-службы района.

Как сообщало ИА REGNUM, семь человек на снегоходах попали в ледовую ловушку на Ямале.