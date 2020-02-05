Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Моддер (человек, занимающийся разработкой модификаций для игр) Darkness Valtier добавил в игру Resident Evil 2 Remake персонажей из другой известной хоррор-франшизы — Silent Hill. Об этом 4 февраля сообщил портал DSOGaming.

Теперь геймеры получили возможность заменить Клэр Редфилд на Хизер Мейсон из Silent Hill 3 или Айлин Гэлвин из Silent Hill 4. Издание отмечает, что оба персонажа имеют полноценную анимацию лица и «работают безупречно». Для установки мода геймерам понадобится менеджер Fluffyquack.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что моддеры добавили в Resident Evil 2 Remake сначала Цириллу, а потом и Геральта из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» студии CD Project Red.

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