Москва, , 02:37 — REGNUM На аэродроме Восточного военного округа для дозаправки приземлился транспортный самолёт Воздушно-космических сил (ВКС) России, эвакуирующий из китайского Уханя в Россию первую партию в 80 человек. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, после окончания дозаправки самолёт продолжит следовать в конечный пункт назначения в Тюменской области. Эвакуируемых сопровождают медики, вирусологи и специалисты Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил 4 февраля, что эвакуируемые из Китая в связи со вспышкой коронавируса граждане России и других стран будут размещены в санатории в 30 километрах от Тюмени.

Предполагается, что в РФ двумя бортами ВКС будут эвакуированы 147 человек, в том числе 10 граждан Белоруссии, три — Казахстана, один — Армении и один — Украины.

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