Пекин, , 02:20 — REGNUM Выписка пациентов, переболевших новым коронавирусом в Китае, происходит через 5−20 дней после госпитализации, сообщили 4 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Согласно статистике, пациенты в провинции Хайнань проводят в среднем пять дней в госпитале, после чего выписываются из больницы. В провинции Хубэй же этот срок продлен до 20 дней, сообщила представитель комиссии Цзяо Яхуэй. В среднем же, пациенты за пределами провинции Хубэй выписываются из больницы в течение девяти дней.

Более длительное нахождение людей в больницах Хубэя тесно связано с тем фактом, что в провинции наблюдается больше всего пациентов в тяжелом состоянии относительно других регионов Поднебесной. Кроме того, в госпиталях региона более жесткие критерии для выписки пациентов, поскольку провинция является эпицентром эпидемии. Так, пациентов оставляют в больнице в течение 10−12 дней после исчезновения симптомов заболевания.