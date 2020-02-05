Бразилиа, 5 февраля 2020, 02:08 — REGNUM Власти Бразилии получили разрешение от Китая на отправку двух самолетов в город Ухань, где находится очаг эпидемии коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что два 36-местных самолета Embraer C-190 ВВС Бразилии направятся в Ухань для вывоза бразильских граждан. Эвакуации в Ухане ожидают 29 человек, среди которых — четверо граждан Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля министерство здравоохранения Бразилии отказалось отменять карнавал из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. По словам главы ведомства, карнавал является культурным событием, формирующим бразильскую идентичность.
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