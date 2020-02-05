Пекин, , 02:06 — REGNUM По данным на утро 5 февраля всего от коронавируса в Китае умерли 491 человек и заболели более 23,6 тысяч человек. Об этом 5 февраля сообщает Центральное телевидение Китая.

В китайской провинции Хубэй число жертв коронавируса увеличилось на 65 и достигло 479 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 4 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 425 человек, заболевших — 19 700 человек. Наибольшее число новых смертей и заболеваний от коронавируса пришлось на провинцию Хубэй — 64 и 2 345 соответственно. В результате чего общее число умерших в этой провинции достигло 414 человек, а заболевших — 13 522 человека.

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