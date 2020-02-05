Благовещенск, , 05:04 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов после сообщений о значительном росте цен на овощи, ранее завозимые в регион из Китая, поделился планами собственного производства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram, где рассказал о важности расширения возможностей по выращиванию овощей на фоне прекращения поставок из КНР.

«Сегодня были на Тепличном комбинате. Сейчас все понимают, как важно нам расширять свои возможности по выращиванию овощей. В год область «съедает» 12 тыс. тонн плодоовощной продукции, и только часть этого производит наш комбинат. Если мы построим вторую очередь, то будем выращивать овощей в два раза больше», — написал глава региона.

Также губернатор отметил, что газификация региона может повлиять на снижение себестоимости собственной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье восстановлен транспортный коридор с Китаем, по которому пошли фуры с продуктами питания, в первую очередь с дефицитными овощами.