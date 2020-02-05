Лондон, , 01:53 — REGNUM Согласно новому аналитическому отчёту, который выпустил Университет Шеффилда (Великобритания), сегодня в игровой индустрии мужчин всё ещё намного больше, чем женщин. Об этом 4 февраля сообщил портал Screen Rant.

В опросе, проведённом при поддержке Ассоциация интерактивных развлечений Великобритании (UKIE), приняли участие более 3,2 тыс. человек. Его результаты показали, что среди всех людей, занятых в игровой индустрии, лишь 28% — женщины. Притом, что в других отраслях этот показатель примерно равен 50%.

Ранее было проведено другое исследование в США, которое показало: 48% женщин заявили, что они играли в видеоигры, однако лишь 6% готовы были назвать себя геймерами. В случае мужчин этот показатель равен 15%.

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