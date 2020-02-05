Ухань, Китай, , 01:50 — REGNUM Крупнейшая в Китае нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec предоставит бесплатный природный газ временному госпиталю «Лэйшэньшань», построенному в эпицентре вспышки нового коронавируса городе Ухане, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Поставки газа для госпиталя составят от 500 до 800 кубометров в день и предназначены, преимущественно, для повседневного использования, сообщили в компании. Компания поставляет примерно 5 млн кубометров природного газа в день провинции Хубэй, из которых 2,6 млн кубометров идет в столицу региона город Ухань — эпицентр эпидемии нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая развернули в провинции Ухань 20 мобильных госпиталей, привезенных со всей страны для борьбы с новым коронавирусом. Кроме того, в городе Ухань завершилось строительство одного из двух временных госпиталей.

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