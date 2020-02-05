Токио, , 01:16 — REGNUM Компания Sony запустила сайт, посвящённый её консоли нового поколения PlayStation 5. На это 4 февраля обратил внимание портал Screen Rant.

Первоначально сайт заработал в Германии и Канаде, в течение какого-то времени жители США при заходе по адресу видели ошибку 404, однако сейчас ресурс стал им доступен. Пользователи из России сейчас также могут посетить его.

Издание отмечает, что ранее производитель не выступал ни с какими анонсами по этому поводу, что позволяет предположить, что Sony готовит какой-то большой анонс. Посетители сайта могут видеть надпись Launches holiday 2020, которая намекает на то, что консоль может быть представлена компанией в какие-то из ближайших праздников.

Стоит отметить, что пока Sony не показала внешний вид PlayStation 5. Ранее в сеть утекли фотографии устройства, которое, как предполагалось, представляет собой версию консоли для разработчиков.

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