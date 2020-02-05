Ухань, Китай, , 01:00 — REGNUM Китай развернул 20 мобильных госпиталей со всей страны на оказание помощи заболевшим коронавирусом в городе Ухань — эпицентре эпидемии, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Модульные госпитали прибыли в регио уже 4 февраля, сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй во время пресс-конференции. Власти также организовали 1400 медсестер по все стране на уход за заболевшими в Ухане.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно свежим данным, уровень смертности от нового коронавируса в Китае составляет 2,1%, однако в Ухане этот показатель составляет почти 5%.

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