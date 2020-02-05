Красноярск, , 00:58 — REGNUM На озеленение Красноярска в 2020 году, которое будут проводить по новым стандартам, направляется 9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

В соответствии с новыми стандартами озеленения города, компенсационные посадки необходимо будет вести в том же районе, где были срублены старые деревья. И высаживать можно только подросшие деревья, достигшие высоты около 3 метров.

Также в новых стандартах появились особые требования и к уходу за насаждениями, и к оформлению городских клумб. Теперь проекты больших клумбовых пространств, транспортных колец и газонов вдоль дорог представляют специалисты и УЗС, и частных компаний.

Напомним, жителями Красноярска предъявлялось много претензий к тому, как проводились обрезки и вырубки деревьев в городе, как осуществлялись новые посадки.

Новые стандарты озеленения были созданы по поручению мэра Сергея Ерёмина, данному год назад. До 1 июня 2020 года стандарты должны утвердить депутаты красноярского городского Совета.