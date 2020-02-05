Ухань, Китай, , 00:54 — REGNUM Текущий уровень смертности от нового коронавируса в Китае упал до 2,1%, сообщили 4 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР

Как сообщил представитель комиссии Цзяо Яхуэй во время пресс-конференции, уровень смертности снизился с первоначальных 2,3%. По данным на вечер 3 февраля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 20 438 при смерти 425 больных пациентов.

«Китай сделает все, чтобы улучшить выживаемость и снизить заражаемость и смертность от инфекции», — отметил Цзяо, добавив, что смертность в провинции Хубэй составила 3,1%, а большинство случаев гибели или 97% всех смертей сосредоточено именно там.

При этом, в столице провинции Хубэй городе Ухань уровень смертности от нового коронавируса составил 4,9%. Число умерших в городе составило 313 человек или 74% от общего числа по стране. Смертность же за пределами Хубэя не превышает 0,16%