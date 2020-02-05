Рига, , 00:45 — REGNUM В рамках уголовного процесса по делу о мошенничестве при заключении контракта на обслуживание лифтов Рижским домоуправление (RNP) сегодня арестованы ещё 5 человек, пишет портал LSM.

Все задержанные были связаны с договором между RNP и компанией Liftu alianse об обслуживание лифтов и надзором за его исполнением. Сумма закупки услуг составила 8,3 млн евро. На сегодняшний день директор компании Игорь Бабкин тоже взят под стражу. Правоохранительные органы считают компания Liftu alianse не соответствовала регламенту конкурса, проведённому с явными нарушениями. Устанавливается возможный, нанесённый городу, финансовый ущерб. В связи с многочисленными скандалами в ноябре с должности руководителя мэр Риги Буров снял предыдущего директора RNP Айвара Гонтарёва.