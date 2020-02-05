Триполи, , 00:45 — REGNUM Нефтяная отрасль Ливии понесла $931 млн убытков из-за блокирования морских нефтяных терминалов и месторождений страны, сообщили 4 февраля в пресс-службе Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии.

В компании отметили, что объём добычи нефти с момента прекращения работы наливных терминалов в декабре 2019 года снизился до 187 тыс. баррелей в сутки.

«В хранилищах в Триполи, прилегающих к нему районах, а также в южных регионах наблюдается острая нехватка топлива», — констатировали в NOC.

Напомним, главные нефтеналивные терминалы Ливии находятся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). Они прекратили работу 19 декабря 2019 года. NOC, в свою очередь, объявила форс-мажорную ситуацию в связи с невозможностью выполнения обязательств по контрактам на поставку нефти.

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