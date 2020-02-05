Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Популярная видеоигра Grand Theft Auto V (GTA V) получила «хорошую» модификацию (мод) для платформ виртуальной реальности. Об этом4 февраля написал портал Screen Rant.

Свой мод REAL на суд геймеров представил пользователь Reddit с ником LukeRoss00. Издание отмечает, что разработчик сделал свой мод очень легко настраиваемым, благодаря чему геймеры смогут быстро и без проблем запускать его. Модификацию можно скачать на странице LukeRoss00 на платформе GitHub.

Ранее этот разработчик уже выпускал подобные моды, однако они имели серьёзные ограничения, которые не позволяли поклонникам GTA V получить качественный VR-геймплей. Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Rockstar Games уже может работать над созданием шестой части игры.

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