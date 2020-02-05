Ростов-на-Дону, , 00:20 — REGNUM В Ростовской области достигнуты эпидемиологические показатели по ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, в период с 27 января по 2 февраля 2020 года на Дону зарегистрировано более 20,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что находится на уровне эпидемического порога. В Ростове-на-Дону зарегистрировано более 6 тыс. случаев, что на 4,6% ниже эпидпорога. Вместе с тем количество госпитализированных пациентов увеличилось на 14,7% в сравнении с предшествующей неделей. Вирус гриппа выявлен в 39 случаях.

ИА REGNUM напоминает, что ранее уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе не превышал эпидпорог. В то же время в период с 20 января по 26 января число госпитализированных увеличилось на26,6%.

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