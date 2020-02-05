Москва, , 00:23 — REGNUM Второй самолёт Воздушно-космических сил России с эвакуируемыми из китайского Уханя людьми вылетел в Россию. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, всего на борту российского военно-транспортного самолета находятся 64 человека с личными вещами. В полёте граждан сопровождают военные медики и специалисты Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, второй самолёт Воздушно-космических сил России вечером 4 февраля прибыл в аэропорт китайского города Ухань для эвакуации российских граждан. На борту самолёта находятся российские военные медики и вирусологи. В их распоряжении есть средства диагностики и индивидуальной защиты, а также необходимые медицинские препараты. Напомним, первый самолёт ВКС России вечером 4 февраля уже вылетел из Уханя в Тюменскую область с 80 пассажирами на борту. Российскими самолётами из Китая вывозят граждан РФ, Украины и стран ЕАЭС.

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