Ростов-на-Дону, , 00:03 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону просят высказать мнение о необходимости пешеходного перехода у центрального входа в парк имени Горького. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Власти предлагают оборудовать регулируемый пешеходный переход на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Соборного. Тем самым будет продлена пешеходная зона от Соборной площади до улицы Пушкинской. Светофор планируется включить в структуру системы «зелёная волна».

Если намерение городских властей получит одобрение у ростовчан, идею реализуют к очередной годовщине со дня основания Ростова-на-Дону.