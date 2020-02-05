Псков, , 00:00 — REGNUM Жителям Пскова готовы выплачивать материальные вознаграждения за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Отмечается, что размер материального вознаграждения определяется с учётом установленной уголовно-процессуальным законодательством категории преступления, но только за подтвердившиеся факты. Так, за сообщение о преступлении коррупционной направленности небольшой тяжести гражданину полагается денежная сумма в размере 5 тыс. рублей; за сообщение о преступлении средней тяжести — в размере 10 тыс. рублей; за сообщение о тяжком преступлении — 15 тыс. рублей и об особо тяжком преступлении — в размере 20 тыс. рублей.

Выплаты предусмотрены соглашением о взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности, которое было заключено между администраций Пскова, прокуратурой города, органами предварительного следствия и органами внутренних дел в феврале 2014 года. При этом, если гражданин по каким-то причинам отказывается от вознаграждения, городские власти могут принять решение о поощрении его почётной грамотой либо объявить благодарность.