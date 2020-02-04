Душанбе, , 23:43 — REGNUM Таджикистан получил тест-системы для определения коронавируса 2019-nCoV, переданные Роспотребнадзором, однако не спешит ими воспользоваться.

По словам замминистра здравоохранения Таджикистана Мирхамуддин Камолзода, тестировать будут только пациентов с признаками вируса. На сегодня в стране таковых не выявлено.

Он сообщил, что все прибывающие из Китая граждане помещаются в карантинную зону. Их число растёт. Ещё днём ранее в ведомстве сообщали о 300 помещённых в карантин, 4 февраля их количество уже превысило 350 человек.

Камолзода рассказал о том, что Таджикистан получил большую партию российских средств диагностики, однако использовать их минздрав планирует только в случае появления первичных признаков коронавируса.

«Дело в том, что в инкубационный период — 14 дней — тест не сможет определить наличие вируса в организме. Именно поэтому мы не можем отпустить людей из карантинной зоны, протестировав этими тестами», — пояснил заместитель министра.

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