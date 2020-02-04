Мурманск, , 23:35 — REGNUM Из-за возросшей вирусной угрозы салоны мурманских автобусов и троллейбусов ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами, пишет «Мурманский Вестник».

Несмотря на то, что в Мурманской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, такая превентивная мера лишней не будет, считает руководство АО «Электротранспорт».

«Транспорт и раньше обрабатывался при заходе в депо, но сейчас мы стали использовать более эффективные и удобные в применении средства, — отметил генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. — Необходимость в ежедневной дезинфекции возникает не каждый год, но сейчас, когда вирусные заболевания особенно активны, это важно. Поэтому по рекомендации Роспотребнадзора мы издали соответствующий внутренний приказ. Кроме того, транспорт проветривается. Это забота о здоровье не только наших пассажиров, но и работников», — заявил он. Руководитель «Электротранспорта» также отметил, что перед выходом на смену все кондукторы предприятия проходят обязательную обработку местными противовирусными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Мурманской области заявил, что держит ситуацию с отслеживанием распространения коронавируса под контролем и попросил северян не сеять панику.