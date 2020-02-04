Санта-Клара, США, , 23:26 — REGNUM Компания Nvidia предоставила «потребительскую версию» своего игрового облачного сервиса Geforce Now. Об этом 4 февраля сообщил портал Engadget.

Сейчас сервис доступен на платформах ПК, Mac, Android и NVIDIA Shield. Стоит отметить, что на этом этапе его развития видеопоток может транслироваться с характеристиками 1080p и 60 кадров в секунду (FPS).

Геймерам доступны две подписки: бесплатная и платная. Первая позволяет играть в течение часа, после чего геймерам придётся переподключаться к серверам NVIDIA и, возможно, подождать пока освободятся мощности. Вторая позволит за $5 получить шестичасовой доступ не только к общему сервису, но и платформе RTX.

Напомним, в России сервис GeForce Now был запущен 4 октября 2019 года. В качестве партнёра Nvidia выступила компния «Сафмар».

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