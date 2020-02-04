Псков, , 23:07 — REGNUM В Пскове за неделю с 27 января по 2 февраля острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 2429 человек. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 115,6 случаев на 10 тыс. населения, что выше недельного эпидемического порога на 14,8%.

При этом в целом по региону заболеваемость ОРВИ пока не достигла пороговых значений: по совокупному населению она ниже эпидемического порога на 49,9%. ОРВИ заболели 4404 человека.

В ведомстве подчеркнули, что активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне.

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