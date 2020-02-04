Москва, , 22:57 — REGNUM Роспотребнадзор подготовил рекомендации для граждан, желающих сдать приобретённые авиабилеты в Китай в связи со вспышкой коронавируса в стране. Соответствующее сообщение распространила 4 февраля пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для отказа от договора перевозки по возвратному или невозвратному тарифу пассажиру необходимо обратиться непосредственно в адрес авиаперевозчика.

При неполучении ответа или отказе в удовлетворении требований со стороны перевозчика следует направить обращение в управление Роспотребнадзора по Москве. При этом потребуется приложить документированные материалы: авиабилет, маршрутную квитанцию, претензию, ответ компании-перевозчика при наличии такового.

В ведомстве также обратили внимание потребителей, что Роспотребнадзором рассматриваются обращения по данным вопросам только в отношении российских авиакомпаний. К иностранным авиакомпаниям в подобных случаях применяются общие правила международного частного права, контроль за исполнением которых не входит в сферу деятельности Роспотребнадзора.